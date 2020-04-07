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Андрей Черкасов о карантине: «Горизонтальное положение на диване — это основное моё положение»

Андрей Черкасов решил высказаться в своем Instagram-аккаунте о карантине. Ведущий реалити-шоу «Дом-2» заявил, что горизонтальное положение на диване — это основное его положение на данный момент.
Андрей Черкасов о карантине: «Горизонтальное положение на диване — это основное моё положение»

Андрей Черкасов заявил, что у него уже нет сил и желания смотреть новости, поскольку из-за них портится настроение. Телеведущий за первые 2 дня режима самоизоляции постирал, почистил, убрал зимние и достал весенние вещи и обувь. Также он успел за период карантина навести порядок, прочитать книгу, посмотреть фильмы и один раз сделать зарядку, поскольку не может заниматься дома. При этом Андрей Черкасов отметил, что будет заставлять себя делать различные упражнения, ведь при такой красивой жене нельзя выглядеть плохо. Ведущий «Дом-2» добавил: «А пока, горизонтальное положение на диване — это основное моё положение».

Андрей Черкасов уверен, что в сложившейся ситуации на планете самое главное, чтобы родные и близкие люди были здоровы. Он отметил, что когда рядом дети, жены и родители, не страшен никакой коронавирус.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:57

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