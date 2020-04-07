Клара Новикова о состоянии Надежды Бабкиной: «Коронавируса у певицы нет»
Клара Новикова высказалась о состоянии госпитализированной с симптомами коронавируса Надежды Бабкиной. Народная артистка отрицает слухи о страшном диагнозе певицы.
Бабкина находится в частной клинике. Для быстрого лечения пневмонии ее подключили к аппарату ИВЛ. Чтобы артистка случайно не вырвала трубки, врачи приняли решение о ее введении в медикаментозный сон.
Ранее о здоровье исполнительницы высказался Стас Садальский.
«Надежда действительно поступила в больницу с пневмонией. Скорее всего, ее продуло на съемках. Все анализы на COVID-19 дали отрицательный результат. Знаю, что ее состояние уже улучшается, но пока о выписке речь не идет. Надя так тщательно следит за здоровьем, не знаю, как она дотянула до воспаления легких. Пресса сильно заинтересовалась этой историей, но шумиха не пойдет никому на пользу», - разъяснила Новикова.
Бабкина находится в частной клинике. Для быстрого лечения пневмонии ее подключили к аппарату ИВЛ. Чтобы артистка случайно не вырвала трубки, врачи приняли решение о ее введении в медикаментозный сон.
Ранее о здоровье исполнительницы высказался Стас Садальский.