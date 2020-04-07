Мария Миронова о своем детском фото: "Ну какая я народная артистка?!"

На прошлой неделе Мария Миронова удостоилась почетного звания Народной артистки России, хотя звезда не делилась радостной новостью с фанатам. Оказалось, что актриса довольно скромно относится к собственным достижениям, ведь есть и другие коллеги по цеху, которые заслужили эту награду. В качестве подтверждения своей позиции Миронова опубликовала в соцсети Instagram свое детское фото, на котором предстала девочкой с пухлыми щеками.Многочисленные поклонники тут же сравнили кумира с ее знаменитым отцом и выразили соболезнования, что то не дожил до её славы. Миронова добавила, что была бы благодарна тем, кто напишет несколько приятных строк в адрес подопечных фонда "Артист". За последние несколько лет звезда экрана начала тесно общаться с этой организацией поддержки деятелей искусства. Она таким образом пытается помочь актерам старшего поколения, которые "достойны признания и нуждаются в прибавке к пенсии".