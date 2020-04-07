Ученые нашли в кожуре яблок потенциальное средство от рассеянного склероза





Нейрофизиологи рассказали, что зарегистрированные лекарства могут затормозить развитие РС за счет снижения иммунного ответа, но они не участвуют в восстановительных процессах. В ходе исследования выяснилось, что природный тритерпеноид отлично справляется сразу в двумя задачами.По данным ВОЗ, аутоиммунное заболевание нервной системы выявлено у 2,3 млн людей. Над проблемой бьются тысячи биологов, но лечение до сих пор не найдено. В этом вопросе продвинуться удалось только Абдолмохамаду Ростами и Томасу Джефферсону, которые при помощи мышей разгадали причину развития болезни и ответ организма на лечение тритерпенами. Даже небольшие дозы вещества подавляли иммунную реакцию и препятствовали разрушение миелиновой оболочки нервов.