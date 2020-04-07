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Ученые нашли в кожуре яблок потенциальное средство от рассеянного склероза

Ученые из Китая и США нашли в кожуре яблок вещество, которое может стать средством для эффективной борьбы с рассеянным склерозом (РС). Малол снижает атаку иммунных клеток на ткани мозга и восстанавливает поврежденные нейроны.
Ученые нашли в кожуре яблок потенциальное средство от рассеянного склероза

Нейрофизиологи рассказали, что зарегистрированные лекарства могут затормозить развитие РС за счет снижения иммунного ответа, но они не участвуют в восстановительных процессах. В ходе исследования выяснилось, что природный тритерпеноид отлично справляется сразу в двумя задачами.

По данным ВОЗ, аутоиммунное заболевание нервной системы выявлено у 2,3 млн людей. Над проблемой бьются тысячи биологов, но лечение до сих пор не найдено. В этом вопросе продвинуться удалось только Абдолмохамаду Ростами и Томасу Джефферсону, которые при помощи мышей разгадали причину развития болезни и ответ организма на лечение тритерпенами. Даже небольшие дозы вещества подавляли иммунную реакцию и препятствовали разрушение миелиновой оболочки нервов.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:29

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