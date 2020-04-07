Новый участник «Дом-2» Андрей Григорьев-Апполонов-младший боится эскортниц

Андрей Бурдуков был младше своей возлюбленной Юлии на 15 лет и после свадьбы взял ее фамилию. Теперь он называет себя Андреем Григорьевым-Апполоновым-младшим. Недавно вдовец старшей сестры Андрея Григорьева-Апполонова прошел кастинг и стал участником шоу «Дом-2». Молодой человек заявил, что пришел к Александре Узерцовой и хочет, чтобы она родила ему детей. Сегодня в социальной сети Instagram показали анонс будущего эфира. На кадрах Андрей Григорьев-Апполонов-младший разговаривает с участницей «Дом-2» и заявляет, что боится эскортниц.Александра Узерцова отвечает, что ее отец работает в полиции, по этому она не занимается такими делами. В разговоре музыкант не упустил возможности похвастаться своим трехэтажным домом и сообщил, что привык к женской заботе и вниманию. Многие пользователи Сети не верят в искренность Андрея Григорьева-Апполонова-младшего и считают, что он пришел на «Дом-2» лишь ради пиара.