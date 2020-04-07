АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о влиянии мыла на…
EUR 82.63 USD 76.41
Курс валют на 07.04.2020

В России продажи Changan в марте выросли в 5 раз

В России продажи транспортных средств, выпускаемых под брендом Changan, в марте выросли в 5 раз и составили 573 экземпляра. С начала года бренд реализовал 1245 машин, что больше прошлогоднего объема в 6 раз.
В России продажи Changan в марте выросли в 5 раз

В Changan Motors Rus назвали лидером продаж CS35 Plus. В первом квартале счастливым обладателем кроссовера стали 897 россиян. Второе место досталось дебютанту конца 2019 года - CS55. Руководство Changan осознает сложную рыночную ситуацию, поэтому для защиты клиентов предложило использовать бесконтактный сервис. Операторы колл-центра готовы ответить на любой вопрос покупателя и проконсультировать по ремонту и обслуживанию транспортного средства. По желанию обратившегося ответ может быть предоставлен на электронную почту.

В феврале Changan вывела на рынок CS75FL. В этом году, если планам не помешает коронавирус, ожидается дебют Alsvin.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Черкасов о карантине: «Горизонтальное положение на диване — это основное моё…
Биолог Станислав Полозов об эффективности использования собак для определения больных…
Заразившийся коронавирусом комик Эдди Лардж умер в госпитале…
В Новоорске ребенок получил ожоги из-за взорвавшегося…
Ученые нашли в кожуре яблок потенциальное средство от рассеянного…
Плавчиха Ксения Верещагина скончалась в 32 года из-за…
Клара Новикова о состоянии Надежды Бабкиной: «Коронавируса у певицы…
В России продажи Changan в марте выросли в 5…
Новый участник «Дом-2» Андрей Григорьев-Апполонов-младший боится…
Разработчики оригинальной DayZ анонсировали новую…
«В нем блистала Мерл Оберон»: Александр Васильев рассказал историю одного платья из своего…
Dacia анонсировал дебют своего первого электрокара…
Мультсериалы "Простоквашино" и "Оранжевая корова" стали самыми популярными на…
Алексей Панин на видео показал завтрак с голой девушкой…
Компания Redmi собирается выпустить роутер с поддержкой Wi-Fi…
Василий Уткин: "Артем Дзюба совершил первый каминг-аут в истории российского…
Xiaomi улучшила смартфоны Mi Max 3 и Mi 8 Lite до Android…
Меган Маркл и принц Гарри назвали свой благотворительный фонд в честь…
Стас Садальский высказался о состоянии здоровья Надежды…
Юлия Белая получила серьезную травму в потасовке с участником…
Наталья Фриске поздравила с днём рождения племянника…
СМИ назвали всех контактировавших с Надеждой Бабкиной до искусственной…
Правительство России одобрило меры по спасению экономики от…
Алла Пугачева показала, её сын Гарри учит французский…
Беременная супруга Андрея Черкасова боится мужчин…
Цена нового Samsung Galaxy XCover FieldPro превысила 1000…
Брошенный родней племянник Людмилы Зыкиной продает дачу певицы за 9 млн…
Эксперты рассказали о влиянии мыла на…
Просмотреть все новости