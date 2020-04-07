В России продажи Changan в марте выросли в 5 раз





В Changan Motors Rus назвали лидером продаж CS35 Plus. В первом квартале счастливым обладателем кроссовера стали 897 россиян. Второе место досталось дебютанту конца 2019 года - CS55. Руководство Changan осознает сложную рыночную ситуацию, поэтому для защиты клиентов предложило использовать бесконтактный сервис. Операторы колл-центра готовы ответить на любой вопрос покупателя и проконсультировать по ремонту и обслуживанию транспортного средства. По желанию обратившегося ответ может быть предоставлен на электронную почту.В феврале Changan вывела на рынок CS75FL. В этом году, если планам не помешает коронавирус, ожидается дебют Alsvin.