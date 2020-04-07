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Dacia анонсировал дебют своего первого электрокара Spring

Концерн Dacia анонсировал скорый дебют своего первого бюджетного электрокара Spring. Автомобиль поступит в продажу в 2021 году.
Dacia анонсировал дебют своего первого электрокара Spring

Spring EV сконструирован на базе представленного в марте Spring Electric. Производитель еще не определился с ценой, но заявил о намерении сделать новинку самым дешевым электрокаром в Европе. Предположительно, его оценят дешевле базовой Skoda Citigo e-iV – 1,62 млн рублей. Длина модели превышает габариты Volkswagen Up – 3,73 метра. Автомобиль получил элегантный дизайн, характерный для внедорожников, защитные накладки, увеличенную высоту дорожного просвета.
«Мы создали машину, способную удовлетворить наших клиентов по соотношению цены и качества. Мы придерживаемся данного принципа при работе над всеми нашими моделями», - рассказал Михаил Бордяна, возглавляющий отдел маркетинга Dacia.

Spring Electric на одном заряде сможет преодолеть более 200 километров пути. Автомобиль соответствует стандарту WLTP. Остальные характеристики новинки пока засекречены. Не исключено, что батарея будет заимствована у City K-ZE. Ее мощность составляет 44 л. с.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:38

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