Юлия Белая получила серьезную травму в потасовке с участником «Дом-2»





Юлия Белая рассказала своим подписчикам, что очень плохо себя чувствует. Она сообщила, что пострадала в потасовке на Сейшельских островах, и показала снимок, на котором видна рана на ноге. Участница «Дом-2» получила сильный ушиб ступни, у нее разбита губа, которую лишь чудом не пришлось зашивать. При этом Юлия Белая не стала раскрывать все подробности потасовки и называть имя своего обидчика. Она лишь сообщила, что конфликт произошел с одним из участников «Дом-2», и он получил за все, что сделал.Также Юлия Белая призналась своим фанатам, что ей очень обидно, душевные раны ее терзают намного больше, чем физические. Пользователи Сети пока не поняли, с кем именно могла произойти потасовка. Но многие решили, что речь идет не о Евгении Ромашове, поскольку ссоры и драки с этим участником реалити-шоу стали для Юлии Белой уже привычными.