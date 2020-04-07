АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о влиянии мыла на…
EUR 82.63 USD 76.41
Курс валют на 07.04.2020

Юлия Белая получила серьезную травму в потасовке с участником «Дом-2»

Юлия Белая сообщила своим подписчикам в Instagram Stories, что получила серьезную травму в потасовке с участником «Дом-2». При этом участница реалити-шоу не стала называть имя своего обидчика.
Юлия Белая получила серьезную травму в потасовке с участником «Дом-2»

Юлия Белая рассказала своим подписчикам, что очень плохо себя чувствует. Она сообщила, что пострадала в потасовке на Сейшельских островах, и показала снимок, на котором видна рана на ноге. Участница «Дом-2» получила сильный ушиб ступни, у нее разбита губа, которую лишь чудом не пришлось зашивать. При этом Юлия Белая не стала раскрывать все подробности потасовки и называть имя своего обидчика. Она лишь сообщила, что конфликт произошел с одним из участников «Дом-2», и он получил за все, что сделал.

Также Юлия Белая призналась своим фанатам, что ей очень обидно, душевные раны ее терзают намного больше, чем физические. Пользователи Сети пока не поняли, с кем именно могла произойти потасовка. Но многие решили, что речь идет не о Евгении Ромашове, поскольку ссоры и драки с этим участником реалити-шоу стали для Юлии Белой уже привычными.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Redmi собирается выпустить роутер с поддержкой Wi-Fi…
Василий Уткин: "Артем Дзюба совершил первый каминг-аут в истории российского…
Xiaomi улучшила смартфоны Mi Max 3 и Mi 8 Lite до Android…
Меган Маркл и принц Гарри назвали свой благотворительный фонд в честь…
Стас Садальский высказался о состоянии здоровья Надежды…
Юлия Белая получила серьезную травму в потасовке с участником…
Наталья Фриске поздравила с днём рождения племянника…
СМИ назвали всех контактировавших с Надеждой Бабкиной до искусственной…
Правительство России одобрило меры по спасению экономики от…
Алла Пугачева показала, её сын Гарри учит французский…
Беременная супруга Андрея Черкасова боится мужчин…
Цена нового Samsung Galaxy XCover FieldPro превысила 1000…
Брошенный родней племянник Людмилы Зыкиной продает дачу певицы за 9 млн…
Эксперты рассказали о влиянии мыла на…
Ученые: Нехватка витамина D усугубляет воздействие…
Ольга Рапунцель: «Любовницей Степана Меньщикова является Яна…
Краснодарский авиаполк пополнился новыми…
У Маргариты Симоньян отошли воды в администрации президента, но она смогла досидеть до конца…
Ученые обнаружили эффективное природное лекарство от…
У Алёны Савкиной резко ухудшилось самочувствие после посещения находящегося на карантине Ильи…
Ксения Бородина откровенно высказалась об…
Последние новости о коронавирусе: Количество зараженных в РФ увеличилось до…
Девушка Джеймса Бонда Онор Блэкман скончалась в возрасте 94…
Lada Priora без пробега выставили на продажу по цене новой…
Максиму Фадееву предложили стать преподавателем по вокалу в одном из московских…
В Китае впервые с января не зарегистрировано ни одной жертвы…
Первая супруга Дмитрия Тарасова Оксана Пономаренко: «До сих пор алиментов не поступало. С дочерью он виделся в последний раз…
Врач оценил эффективность перчаток для защиты от…
Просмотреть все новости