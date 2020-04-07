«В нем блистала Мерл Оберон»: Александр Васильев рассказал историю одного платья из своего музея

Вечернее платье, имеющее асимметричный крой, создано кутюрье из Дома моды Iren Galitzine. Наряд достался Мерл Оберон, номинировавшейся на «Оскар». Слова Васильева доказывает снимок, на котором актриса, знакомая многим по роли Лоуренс Оливье в «Грозовом перевале», запечатлена в этом самом платье.Оберон сама придумала себе биографию. Актриса рассказывала, что родилась в Тасмании, но после смерти отца, являвшегося офицером Британской армии, переехала к крестным родителям в Индию. На самом деле она пыталась скрыть свое происхождение от консервативных англичан, которые могли не принять артистку, появившуюся на свет после связи Артура Томпсона и Констанс Селби.Фолловеры поблагодарили Васильева за интересный рассказ и демонстрацию элегантного наряда. Поклонники попросили стилиста продолжать рубрику «История одного платья».