Стас Садальский высказался о состоянии здоровья Надежды Бабкиной





Стас Садальский сообщил подписчикам в соцсети Instagram, что его потрясли такие новости. Российский актер отказался верить в плохой вариант развития событий и сообщил, что звезда советской эстрады Надежда Бабкина в скором времени пойдет на поправку. Свою позицию артист обосновал постепенным выздоровлением Льва Лещенко, который в свои 78 лет смог побороть COVID-19.Несмотря на то, что Садальский фанатеет от творчества Бабкиной, он приходится другом знаменитой исполнительнице. Все же, звезда экрана понимает, почему семья и близкие до последнего не хотели афишировать состояние здоровья. Известно, что 70-летнюю Надежду Бабкину госпитализировали с двухсторонним воспалением легких. Впоследствии певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Несмотря на отрицательные результаты тестов, врачи уверены в "коронавирусной картине болезни".