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СМИ назвали всех контактировавших с Надеждой Бабкиной до искусственной комы

Госпитализированная в частную клинику Надежда Бабкина введена в искусственную кому. СМИ провели небольшое расследование и назвали всех контактировавших с певицей после возвращения из США, являющихся лидером по числу заболевших коронавирусом.
СМИ назвали всех контактировавших с Надеждой Бабкиной до искусственной комы

Бабкина в честь дня рождения хотела организовать концерт, но власти Москвы объявили карантин и нарушили ее планы. Несмотря на это, артистка успела побывать на съемках передачи «Вечерний Ургант», а потом призывала россиян уйти на самоизоляцию.

Бабкина вызвала врача из-за недомогания. Симптомы напоминали COVID-19, но тесты давали отрицательный результат. Медики диагностировали у певицы двухстороннюю пневмонию. Решение о введении в кому принято из-за необходимости подключения пациентки к аппарату ИВЛ. Если бы ее оставили в сознании, возрос риск случайного вырывания трубки, передают «Дни.ру».

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:19

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