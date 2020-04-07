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Правительство России одобрило меры по спасению экономики от коронавируса

Падение мировых цен на нефть, ослабление рубля и вынужденный карантин наносят серьезный удар по отечественной экономике. Правительство России недавно одобрило меры по спасению отраслей от коронавируса.

По поручению президента РФ Владимира Путина, Кабмин предпринял несколько экстренных мер в связи с напряженной экономической ситуацией в стране. На официальном портале правительства был опубликован документ, в котором власти перечислили варианты поддержки фирм и частных предпринимателей. Список в основном касался типов бизнеса, которые пострадали от общенационального режима изоляции и сопутствующих ему убытков.

В частности, для этих групп выдачу налоговых платежей и деклараций перенесли на 3 месяца. В то же время, сроки сдачи документов, объяснительных и сведений в Федеральную налоговую службу продлили на 20 суток. А вот оплатить страховые взносы и другие сборы бизнесмены смогут в течении 6 месяцев. Власти также упростили порядок предоставления рассрочек и отсрочек по уплате взносов и налогов. Наконец, время подачи бумаг об установлении резидентства увеличили на 90 дней, сообщает информационный ресурс "ГлобалМСК.ру".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:15

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