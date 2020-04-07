Беременная супруга Андрея Черкасова боится мужчин акушеров-гинекологов
Беременная супруга Андрея Черкасова на странице своего Instagram поблагодарила фанатов за помощь в поиске роддома. Также Кристина Черкасова сообщила, что боится мужчин акушеров-гинекологов.
Накануне беременная супруга Андрея Черкасова попросила у преданных поклонников помощи. Она сообщила, что из-за карантина в стране не может найти подходящий роддом в Москве и хорошего врача. Сегодня Кристина Черкасова опубликовала архивный снимок, в комментарии к которому поблагодарила всех своих подписчиков за помощь. При этом бывшая участница «Дом-2» сообщила, что ей рекомендуют врачей-мужчин, но для нее это очень непривычно. Кристина Черкасова всегда категорично рассматривала только женщин.
Беременная супруга Андрея Черкасова призналась, что боится мужчин акушеров-гинекологов. Она спросила у фанатов, не было ли им страшно посещать врача мужского пола. Подписчики начали успокаивать Кристину Черкасову и сошлись во мнениях, что врач-мужчина более бережно относится к своим пациентам.
Накануне беременная супруга Андрея Черкасова попросила у преданных поклонников помощи. Она сообщила, что из-за карантина в стране не может найти подходящий роддом в Москве и хорошего врача. Сегодня Кристина Черкасова опубликовала архивный снимок, в комментарии к которому поблагодарила всех своих подписчиков за помощь. При этом бывшая участница «Дом-2» сообщила, что ей рекомендуют врачей-мужчин, но для нее это очень непривычно. Кристина Черкасова всегда категорично рассматривала только женщин.
Беременная супруга Андрея Черкасова призналась, что боится мужчин акушеров-гинекологов. Она спросила у фанатов, не было ли им страшно посещать врача мужского пола. Подписчики начали успокаивать Кристину Черкасову и сошлись во мнениях, что врач-мужчина более бережно относится к своим пациентам.