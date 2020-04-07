Мультсериалы "Простоквашино" и "Оранжевая корова" стали самыми популярными на карантине





Согласно сообщению специалистов образовательного департамента кинокомпании "Союзмультфильм", мультсериалы "Простоквашино" и "Оранжевая корова" больше всего заинтересовали пользователей Сети. В итоге приключения жителей знаменитой деревни посмотрели приблизительно 5 млн человек, а "Оранжевую корову" - больше 2 млн.Пользователям понравились мультсериалы "Ну, погоди!" и "Даша и людоед", а также уже давно полюбившиеся многим мультфильмы "Малыш и Карлсон", "Карлсон, который живет на крыше" и "Котенок по имени Гав". "Поклонники кинокомпании по производству мультипликационных фильмов "Союзмультфильм" посмотрели на официальном YouTube-канале большое количество мультфильмов. Согласно статистике, за последние две недели они провели на канале больше 4 млн часов, сообщили в представители киностудии.