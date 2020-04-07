Алексей Панин на видео показал завтрак с голой девушкой Евой

«Завтракаем», - написал Панин в комментарии к посту





В видео голая девушка, не скрывая интимные места, подходит к холодильнику, вынимает лук-порей и сексуально подносит его толстую часть ко рту.Фолловеров не удивляют выходки эпатажного артиста. Знаменитость не реагирует на критику, но хейтеры все равно осудили его за демонстрацию интимной жизни, поскольку «личное должно оставаться личным». Более лояльные подписчики рекомендовали Панину не показывать «пир во время чумы» и заказать в интернет-магазине хотя бы пижаму.