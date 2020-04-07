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Алексей Панин на видео показал завтрак с голой девушкой Евой

Алексей Панин самоизолировался ради защиты от коронавируса. Недавно знаменитость показал на видео, как завтракает со своей голой девушкой Евой. Соответствующий пост скандально известный актер разместил в микроблоге Instagram.
Алексей Панин на видео показал завтрак с голой девушкой Евой

В видео голая девушка, не скрывая интимные места, подходит к холодильнику, вынимает лук-порей и сексуально подносит его толстую часть ко рту.
«Завтракаем», - написал Панин в комментарии к посту.

Фолловеров не удивляют выходки эпатажного артиста. Знаменитость не реагирует на критику, но хейтеры все равно осудили его за демонстрацию интимной жизни, поскольку «личное должно оставаться личным». Более лояльные подписчики рекомендовали Панину не показывать «пир во время чумы» и заказать в интернет-магазине хотя бы пижаму.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:20

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