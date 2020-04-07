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Цена нового Samsung Galaxy XCover FieldPro превысила 1000 долларов

Осенью прошлого года Samsung анонсировал выпуск Galaxy XCover FieldPro, который теперь стоит дороже 1000 долларов. Цена нового смартфона с защищенным корпусом теперь составляет 1105 долларов.
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Теперь любой клиент может приобрести укрепленный смартфон благодаря Samsung, который предлагает усовершенствованную версию XCover Pro под названием Galaxy XCover FieldPro. Этот продукт ориентирован на бизнес-юзеров, желающих оставаться на связи даже в самых экстремальных условиях. Известно, что покрытие гаджета соответствует стандартам MIL-STD-810G и IP68, тем самым предоставляя владельцу повышенную устойчивость от ударов и защиту в случае погружения в воду.

Что касается "начинки", то здесь покупателей порадует 5,1-дюймовый экран с разрешением QHD+, за работу которого отвечает мощный процессор Exynos 9810. По характеристикам телефон не представляет собой ничего впечатляющего: комплектация включает в себя 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения, а также аккумуляторная батарея на 4500 мА·ч. Удивительным также считается наличие лишь одной камеры на 12 Мп и 3,5-мм разъем для наушников.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:05

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