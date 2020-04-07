Эксперты рассказали о влиянии мыла на коронавирус
Эксперты из Центра по контролю и профилактике заболеваний рассказали о влиянии мыла на уханьский коронавирус и другие типы вирусов. Простые советы позволят сохранить здоровье.
Доктор Грегори Польша, специализирующийся на инфекционных заболеваниях, рассказал, что вирусы налипают на мыло, являющееся для них своего рода электростатическим зарядом. При мытье рук натяжение с поверхностью уменьшается, позволяя избавиться от патогена. Хирурги знают об этом, поэтому перед операцией тщательно промывают каждый палец.
Эксперт советует во время процедуры смочить руки проточной водой, нанести мыло и вспенить его. В течение 20 секунд нужно тереть запястья, тыльную стороны, область под ногтями и между пальцами, а уже потом все смывать.
В качестве дезинфицирующего средства можно использовать специальные составы, но они не дают 100-процентную гарантию. При покупке лучше выбирать антисептики, состоящие из 60% алкоголя. Гель наносится на ладонь одной руки и растирается по второй до полного высыхания, передает Medicalxpress.com.
Доктор Грегори Польша, специализирующийся на инфекционных заболеваниях, рассказал, что вирусы налипают на мыло, являющееся для них своего рода электростатическим зарядом. При мытье рук натяжение с поверхностью уменьшается, позволяя избавиться от патогена. Хирурги знают об этом, поэтому перед операцией тщательно промывают каждый палец.
Эксперт советует во время процедуры смочить руки проточной водой, нанести мыло и вспенить его. В течение 20 секунд нужно тереть запястья, тыльную стороны, область под ногтями и между пальцами, а уже потом все смывать.
В качестве дезинфицирующего средства можно использовать специальные составы, но они не дают 100-процентную гарантию. При покупке лучше выбирать антисептики, состоящие из 60% алкоголя. Гель наносится на ладонь одной руки и растирается по второй до полного высыхания, передает Medicalxpress.com.
Наука / Авторские новости
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:50