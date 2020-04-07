Эксперты рассказали о влиянии мыла на коронавирус





Доктор Грегори Польша, специализирующийся на инфекционных заболеваниях, рассказал, что вирусы налипают на мыло, являющееся для них своего рода электростатическим зарядом. При мытье рук натяжение с поверхностью уменьшается, позволяя избавиться от патогена. Хирурги знают об этом, поэтому перед операцией тщательно промывают каждый палец.Эксперт советует во время процедуры смочить руки проточной водой, нанести мыло и вспенить его. В течение 20 секунд нужно тереть запястья, тыльную стороны, область под ногтями и между пальцами, а уже потом все смывать.В качестве дезинфицирующего средства можно использовать специальные составы, но они не дают 100-процентную гарантию. При покупке лучше выбирать антисептики, состоящие из 60% алкоголя. Гель наносится на ладонь одной руки и растирается по второй до полного высыхания, передает Medicalxpress.com.