Компания Redmi собирается выпустить роутер с поддержкой Wi-Fi 6





Инсайдеры смогли обнаружить в сертификационном листе сайта 3C упоминания о предстоящем роутере от бренда Redmi. Обозначенный под кодовым названием AX1800, этот маршрутизатор позволит владельцам пользоваться технологией Wi-Fi 6. По предварительной информации, модем будет гигабитным 2-диапазонным устройством. Он считается намного быстрее стандарта 802.11ac Wave-2, а первый продукт с этим типом подключения вскоре представят на официальной презентации от китайской компании.По словам экспертов, новый маршрутизатор от Redmi будут продавать по меньшей цене, чем аналогичный роутер AX3600 от Xiaomi, владельцем которого можно стать за 85 долларов. Известно, что Xiaomi AX3600 построен на платформе однокристального процессора Qualcomm IPQ8071A с 4-ядерным CPU ARM Cortex-A53 частотой 1 ГГц. Продукт имеет 512 МБ ОЗУ, поддержку технологии OFDMA, MU-MIMO и WPA3. Его максимальная скорость передачи данных достигает 2976 Мбит/с.