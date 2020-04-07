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Брошенный родней племянник Людмилы Зыкиной продает дачу певицы за 9 млн рублей

Племянник скончавшейся 11 лет назад Людмилы Зыкиной, брошенный родней, продает дачу певицы в Тверской области. Александр Карпухин хочет выручить за усадьбу 9 миллионов рублей.
Брошенный родней племянник Людмилы Зыкиной продает дачу певицы за 9 млн рублей

Дача, расположенная в деревне Михальки, представляет собой целый комплекс с гаражом на два автомобиля, баней, помещением для охраны, гостевым домом площадью в 115 квадратных метров. В 200-х метрах от усадьбы находится Волга.
«Мать скончалась три года назад, а одному здесь жить тяжело. Я родился в Орле и чувствую себя здесь чужаком. Сыновья живут от меня в 600 километрах, поэтому мы только созваниваемся», - цитирует «СтарХит» наследника Зыкиной.

Продавец считает дачный комплекс отличным приобретением для большой семьи. В деревне, состоящей из 10 домов, живут только двое местных. Остальные приезжают на свои дачи в выходные. Из-за коронавируса многие люди временно перебрались в пригород. Здесь есть асфальтированная дорога, лес и магазин. Племянник сохранил в доме портреты Зыкиной, с которой работал до 2004 года, но новым хозяевам их оставлять не хочет.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:57

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