Брошенный родней племянник Людмилы Зыкиной продает дачу певицы за 9 млн рублей

«Мать скончалась три года назад, а одному здесь жить тяжело. Я родился в Орле и чувствую себя здесь чужаком. Сыновья живут от меня в 600 километрах, поэтому мы только созваниваемся», - цитирует «СтарХит» наследника Зыкиной.





Дача, расположенная в деревне Михальки, представляет собой целый комплекс с гаражом на два автомобиля, баней, помещением для охраны, гостевым домом площадью в 115 квадратных метров. В 200-х метрах от усадьбы находится Волга.Продавец считает дачный комплекс отличным приобретением для большой семьи. В деревне, состоящей из 10 домов, живут только двое местных. Остальные приезжают на свои дачи в выходные. Из-за коронавируса многие люди временно перебрались в пригород. Здесь есть асфальтированная дорога, лес и магазин. Племянник сохранил в доме портреты Зыкиной, с которой работал до 2004 года, но новым хозяевам их оставлять не хочет.