Ольга Рапунцель: «Любовницей Степана Меньщикова является Яна Захарова»





Ольга Рапунцель начала ссориться со Степаном Меньщиковым на Сейшельских островах. Конфликт произошел из-за того, что Дмитрия Дмитренко обвили в пристрастии своего коллеги по шоу «Дом-2» к горячительным напиткам. Недавно Ольга Рапунцель заявила, что у Степана Меньщикова есть любовница на проекте, он открыто с ней флиртует, даже не обращая внимания на беременную супругу. Накануне в кулуарной беседе с Ангелиной Монах возлюбленная Дмитрия Дмитренко рассказала, что Степану Меньщикову очень нравится Яна Захарова и девушка отвечает ему взаимностью. Также Ольга Рапунцель отметила, что если бы не камеры, молодые люди уже давно очутились бы в одной кровати.Также участница «Дом-2» заявила, что Степан Меньщиков неравнодушен ко многим молодым участница реалити-шоу, особенно к тем, у кого нет отношений. Она лично неоднократно замечала флирт супруга Ангелины Монах со свободными девушками на проекте.