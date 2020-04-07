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Ученые: Нехватка витамина D усугубляет воздействие коронавируса

Ирландские ученые доказали, что острая нехватка солнечного витамина D усугубляет течение коронавируса. Вещество укрепляет защитные функции организма, снижает необходимость в применении антибиотиков и служит отличной профилактикой респираторных инфекций.

Профессор Роуз Эн Кенни рассказала, что в рамках многочисленных исследований удалось подтвердить эффективность витамина D в профилактике инфекций грудной клетки. Благодаря его приему риск заражения и развития осложнений снижается на 50%.

Доктор Имон Лэйрд считает, что дефицит солнечного витамина вызывает слабый иммунный ответ на попадание в организм вируса или бактерии. Для нормализации его уровня нужно употреблять молочные продукты, жирную рыбу, печень, яйца, злаки. Чаще с недостатком вещества сталкиваются люди с заболеваниями легких, астмой, ожирением.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:45

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