Ученые: Нехватка витамина D усугубляет воздействие коронавируса





Профессор Роуз Эн Кенни рассказала, что в рамках многочисленных исследований удалось подтвердить эффективность витамина D в профилактике инфекций грудной клетки. Благодаря его приему риск заражения и развития осложнений снижается на 50%.Доктор Имон Лэйрд считает, что дефицит солнечного витамина вызывает слабый иммунный ответ на попадание в организм вируса или бактерии. Для нормализации его уровня нужно употреблять молочные продукты, жирную рыбу, печень, яйца, злаки. Чаще с недостатком вещества сталкиваются люди с заболеваниями легких, астмой, ожирением.