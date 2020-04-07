Василий Уткин: "Артем Дзюба совершил первый каминг-аут в истории российского футбола"





Член футбольной сборной России Артем Дзюба сообщил о мечте "побыть один день в теле Дженнифер Энистон". Он мотивировал свое желание тем, что голливудская актриса ранее встречалась с Брэдом Питтом. Подобные высказывания вызвали неоднозначную реакцию не только у фанатов спортсмена, но и у видных комментаторов. Василий Уткин предположил, что таким образом футболист признался в нетрадиционной сексуальной ориентации, учитывая недавние комментарии Дзюбы о том, что он хотел бы "побыть Екатериной II".Уткин говорит, что если слова звезды спорта не совершили каминг-аут, то его "по праву можно считать первым квиром российского футбола". Стоит отметить, что оценочные суждения журналиста поддержали не все пользователи Сети, обвинив его в нетерпимости и надуманности подобных теорий. Кроме прочего, российский блогер проинформировал, что в условиях пандемии и после нее клубам РПЛ урежут бюджетное финансирование.