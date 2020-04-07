Наталья Фриске поздравила с днём рождения племянника Платона

Сыну Дмитрия Шепелева Платону 7 апреля исполняется 7 лет. Наталья Фриске, которая является сестрой покойной Жанны Фриске, трогательно поздравила племянника с днём рождения, назвав его своим «маленьким принцем». Она отметила, что мальчик появился на свет в Благовещение, однако впервые тётя увидела малыша во время его нахождения в животе у матери. Наталья Фриске утверждает, едва услышав биение его сердца, у неё не получилось сдержать эмоции, а слёзы полились по щекам от счастья.Родственница пожелала мальчику крепкого здоровья, чтобы в его окружении были только искренние и добрые люди, и ему не довелось узнать зло и печаль. Завершая поздравление Наталья Фриске от имени всех членов семьи отметила, что они его очень любят и ожидают тот час, когда он сам захочет с ними пообщаться. Публикацию она сопроводила фотографиями и видеороликом именинника. Поклонники в свою очередь отметили искренность слов, которые опубликовала сестра Жанны Фриске, и заверили её, что однажды Платон сам сделает правильный выбор в пользу их семьи.