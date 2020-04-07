У Алёны Савкиной резко ухудшилось самочувствие после посещения находящегося на карантине Ильи Подобрея





Илья Подобрей стал одним из последних участников «Дом-2», которого вернули с Сейшельских островов в период карантина. Его сразу же поселили в отдельной комнате и запретили выходить. Накануне участника реалити-шоу навестила Алена Савкина. Она принесла Илье Подобрею еду и немного с ним пообщалась. Но на утро участница «Дом-2» почувствовала недомогание. Спустя несколько часов Алена Савкина начала жаловаться на боли в горле, слабость и повышенную температуру.Пока не ясно, больна ли участница «Дом-2» ОРВИ или все же заразилась коронавирусом. Ведь во время перелета с Сейшельских островов в Россию Илья Подобрей прогуливался по аэропорту, общался с пассажирами самолета, а значит мог подхватить опасный вирус и заразить других участников реалити-шоу. Сама Алена Савкина пока никак не комментирует свое состояние здоровья.