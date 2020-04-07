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Xiaomi улучшила смартфоны Mi Max 3 и Mi 8 Lite до Android 10

Бренд Xiaomi решил обновить фирменную оболочку смартфонов Mi Max 3 и Mi 8 Lite MIUI 11. Теперь эти модели продаются со встроенной ОС Android 10.

Продукция Xiaomi постепенно переходит на новую ОС Android 10, о чем говорит последнее обновление для Mi Max 3 и Mi 8 Lite MIUI 11. Хотя "десятка" не всегда отличается стабильностью работы, расширенный функционал вынуждает китайскую компанию идти в ногу со временем. Стоит отметить, что MIUI 11 до этого использовалась лишь на базе Android 9, а Mi 8 Lite с декабря прошлого года стал первой моделью, которую оснастили бета-версией Android 10 лишь для пользователей Китая.

Теперь прошивка доступна для глобальной аудитории, которая не была предварительно анонсирована брендом. Это стало неожиданностью для многих владельцев гаджетов от Xiaomi, которые смогут оценить новый патч системы безопасности, разработанный в феврале 2020 года. Сборки также получили номера MIUI V11.0.1.0.QEDMIXM и MIUI V11.0.1.0.QDTMIXM. Кроме прочего, из-за пандемии коронавируса и нехватки деталей компания из КНР испытывает определенные трудности не только с презентацией новых товаров, но и производством существующих моделей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:50

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