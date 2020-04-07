Последние новости о коронавирусе: Количество зараженных в РФ увеличилось до 7497
В РФ количество зараженных коронавирусом к 7 апреля увеличилось до 7497 человек. За последние сутки число новых инфицированных достигло 1154.
Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, российские медики не смогли спасти жизни 58 граждан. Число вылечившихся пациентов достигло 494. В мире положительный диагноз поставлен более 1,3 млн гражданам.
В Минздраве считают, что рост числа больных среди молодежи связан с игнорированием требований властей по самоизоляции и выездами на природу. В РФ за время пандемии, согласно данным Роспотребнадзора, провели уже 795 тыс. тестов.
В РЖД для сокращения риска заражения в поездах решили помещать в купе не более двух пассажиров. Исключение составляют члены одной семьи.
С 8 апреля крупные российские банки начнут выдавать нулевые кредиты для бизнеса, необходимые для выплаты заработных плат. Минэкономразвития составляет список кредитных организаций, которые получат право на субсидирование.
В МЧС призвали россиян при изготовлении домашних антисептиков не заменять спирт на водку, так как ее концентрации недостаточно для уничтожения бактерий.
Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, российские медики не смогли спасти жизни 58 граждан. Число вылечившихся пациентов достигло 494. В мире положительный диагноз поставлен более 1,3 млн гражданам.
В Минздраве считают, что рост числа больных среди молодежи связан с игнорированием требований властей по самоизоляции и выездами на природу. В РФ за время пандемии, согласно данным Роспотребнадзора, провели уже 795 тыс. тестов.
В РЖД для сокращения риска заражения в поездах решили помещать в купе не более двух пассажиров. Исключение составляют члены одной семьи.
С 8 апреля крупные российские банки начнут выдавать нулевые кредиты для бизнеса, необходимые для выплаты заработных плат. Минэкономразвития составляет список кредитных организаций, которые получат право на субсидирование.
В МЧС призвали россиян при изготовлении домашних антисептиков не заменять спирт на водку, так как ее концентрации недостаточно для уничтожения бактерий.
Общество / Главные новости
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:56