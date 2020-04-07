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Краснодарский авиаполк пополнился новыми "Терминаторами"

Краснодарский авиаполк Южного военного округа пополнился двумя вертолетами Ми-8АМТШ. Новые "Терминаторы" в настоящее время несут службу на аэродроме постоянного базирования на Кубани.

Два экземпляра геликоптеров Ми-8АМТШ недавно перешли в распоряжение военнослужащих авиационного полка Южного военного округа в Краснодарском крае, сообщают представители военного ведомства. Днями ранее вертолеты испытывались на заводе-изготовителе специалистами инженерной группы. Теперь эксперты авиаполка собираются провести ряд приемных работ, которые будут включать в себя тесты на исправность всех составляющих авиационного комплекса, а также полевые облеты.

Известно, что боевые машины оснастили передовой техникой, которая помогает проводить операции в экстремальных погодных условиях. Эта комплектация состоит из метеорадара, аппаратуры навигации со спутника и инфракрасных приборов, а также очков ночного видения для экипажа. Стоит отметить, что современные "Терминаторы" создавались на платформе Ми-8АМТ. Разработка сохранила возможность десантирования, который дополнился комплексом орудий и укрепленной броней.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:32

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