Краснодарский авиаполк пополнился новыми "Терминаторами"





Два экземпляра геликоптеров Ми-8АМТШ недавно перешли в распоряжение военнослужащих авиационного полка Южного военного округа в Краснодарском крае, сообщают представители военного ведомства. Днями ранее вертолеты испытывались на заводе-изготовителе специалистами инженерной группы. Теперь эксперты авиаполка собираются провести ряд приемных работ, которые будут включать в себя тесты на исправность всех составляющих авиационного комплекса, а также полевые облеты.Известно, что боевые машины оснастили передовой техникой, которая помогает проводить операции в экстремальных погодных условиях. Эта комплектация состоит из метеорадара, аппаратуры навигации со спутника и инфракрасных приборов, а также очков ночного видения для экипажа. Стоит отметить, что современные "Терминаторы" создавались на платформе Ми-8АМТ. Разработка сохранила возможность десантирования, который дополнился комплексом орудий и укрепленной броней.