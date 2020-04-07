Ученые обнаружили эффективное природное лекарство от рака
Ученые, работавшие на базе Медицинского университета в штате Южная Каролина (США), в ходе масштабного исследования обнаружили эффективное лекарство от рака, имеющее природное происхождение. Рост мутировавших клеток может остановить вещество, выделяемое морскими губками, обитающими в индонезийском заливе Манадо.
Ученые проанализировали влияние манзамина A на опухоль шейки матки. Оказалось, вещество подходит для блокирования разрастания новообразований, которые, лишившись «питания», начинали гибнуть. Неонкологичские клетки не отреагировали на вещество.
Эксперты доказали, что манзамин A снижает характерную для рака экспрессию специфического белка. Вещество по структуре сравнимо с ингибиторами белка, но его эффективность оказалась в 10 раз выше. После опыта на животных новое лекарство передадут для клинических испытаний с участием добровольцев.
Ученые проанализировали влияние манзамина A на опухоль шейки матки. Оказалось, вещество подходит для блокирования разрастания новообразований, которые, лишившись «питания», начинали гибнуть. Неонкологичские клетки не отреагировали на вещество.
Эксперты доказали, что манзамин A снижает характерную для рака экспрессию специфического белка. Вещество по структуре сравнимо с ингибиторами белка, но его эффективность оказалась в 10 раз выше. После опыта на животных новое лекарство передадут для клинических испытаний с участием добровольцев.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:19