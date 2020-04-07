Максиму Фадееву предложили стать преподавателем по вокалу в одном из московских ВУЗов

Максим Фадеев опубликовал видео, в котором обратился к своим преданным поклонникам. Композитор рассказал, что у него был необычный звонок разговор, в ходе которого ему предложили преподавать в одном из Московских ВУЗов, иметь свой класс по вокалу. Исполнитель заявил, что пока не может определиться и хочет узнать мнение своих фанатов. Максим Фадеев отметил, что если он решится на такой шаг, то встретится с некоторыми поклонниками, поскольку уже летом он начнет набирать людей в свой класс. Но пока знаменитость еще не знает, какой ответ даст.Подписчики Максима Фадеева разделились во мнениях. Одни написали, что лучше преподавать в частном порядке. Другие отметили, что такое предложение поможет исполнителю поделиться своими знаниями с многими молодыми людьми и открыть новые таланты. Также они посоветовали Максиму Фадееву обязательно дать положительный ответ.