У Маргариты Симоньян отошли воды в администрации президента, но она смогла досидеть до конца встречи





Маргарита Симоньян и режиссер Тигран Кеосаян воспитывают сына и двух дочерей, однако из-за постоянной занятости на работе журналистка ни разу не была в декретном отпуске. Она продолжала работать и на последних сроках беременности. Младшую дочь родила полгода назад, едва успев попасть в ближайшую больницу. Журналистка в период начала схваток, сопровождающихся отхождением вод, находилась на встрече в администрации президента. Однако она смогла досидеть до конца совещания и только потом поехала в больницу, но уже не было времени, чтобы успеть в клинику, где она заключила контракт, поэтому прибыла в ближайшую, где и родила дочь.В марте Симоньян объявила, что ожидает появления четвертого ребенка. Журналистка поделилась, что беременность через четыре месяца после родов является очень ранней, но, так как выступает против абортов, то в своей беременности видела благословение. Вскоре случился выкидыш, о чем она сама сообщила поклонником и попросила ни о чем не спрашивать.