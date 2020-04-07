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У Маргариты Симоньян отошли воды в администрации президента, но она смогла досидеть до конца встречи

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире передачи «Однажды» на телеканале НТВ поделилась историей рождения младшей дочери Маро. У журналистки начались схватки во время пребывании в администрации президента, однако она смогла досидеть до конца встречи.
У Маргариты Симоньян отошли воды в администрации президента, но она смогла досидеть до конца встречи

Маргарита Симоньян и режиссер Тигран Кеосаян воспитывают сына и двух дочерей, однако из-за постоянной занятости на работе журналистка ни разу не была в декретном отпуске. Она продолжала работать и на последних сроках беременности. Младшую дочь родила полгода назад, едва успев попасть в ближайшую больницу. Журналистка в период начала схваток, сопровождающихся отхождением вод, находилась на встрече в администрации президента. Однако она смогла досидеть до конца совещания и только потом поехала в больницу, но уже не было времени, чтобы успеть в клинику, где она заключила контракт, поэтому прибыла в ближайшую, где и родила дочь.

В марте Симоньян объявила, что ожидает появления четвертого ребенка. Журналистка поделилась, что беременность через четыре месяца после родов является очень ранней, но, так как выступает против абортов, то в своей беременности видела благословение. Вскоре случился выкидыш, о чем она сама сообщила поклонником и попросила ни о чем не спрашивать.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 11:25

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