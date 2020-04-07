Алла Пугачева показала, её сын Гарри учит французский язык

Алла Пугачева считает, что во время карантина дети не должны пренебрегать учебой. Исполнительница показала поклонникам, что даже находясь на самоизоляции 6-летний Гарри учиться. Сын юмориста Максима Галкина изучает французский язык с помощью онлайн-курсов. Наследник примадонны российской эстрады во время карантина из-за коронавируса вынужден общаться с гувернером по видеосвязи.Для этого исполнительница разрешила использовать планшет с интернетом. Ранее во время разговора с Кириллом Клейменовым в передаче «Время» Пугачева сообщила, что не позволяет детям сидеть за компьютером и пользоваться мобильными телефонами. Она уверена, всю необходимую информацию Гарри и Лиза узнают от старших членов семьи. Однако певица отметила, что когда они начнут посещать школу, то будут иметь возможность делать уроки за ноутбуком или с помощью планшета, если это будет необходимо.