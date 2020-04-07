Девушка Джеймса Бонда Онор Блэкман скончалась в возрасте 94 лет
Родные сообщили о смерти Онор Блэкман. Исполнительница роли девушки Джеймса Бонда Пусси Галор скончалась от старости в возрасте 94 лет.
Британская актриса исполнила много запоминающихся ролей. В 60-е она снималась в «Мстителях». Ее блестящая работа понравилась Альберту Броколли, который пригласил звезду в «Голдфингер», передает Newinform.com.
«Онор являлась трудолюбивым человеком и профессионалом своего дела. Ее всегда отличали уникальный голос, мастерство и приверженность выбранному пути», - рассказали родные Блэкмен.
Британская актриса исполнила много запоминающихся ролей. В 60-е она снималась в «Мстителях». Ее блестящая работа понравилась Альберту Броколли, который пригласил звезду в «Голдфингер», передает Newinform.com.