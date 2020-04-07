Ксения Бородина откровенно высказалась об изменах





Многие подписчики Ксении Бородиной в соцсети Instagram считают своего кумира специалистом по созданию здоровых отношений. Недавно поклонники спросили шоувумен, может ли беременная женщина простить измену собственному супругу. Бородина сообщила, что в этом плане однозначного ответа нет, но жить и терпеть регулярную неверность не станет любой здравомыслящий человек. Звезда отметила, что многие мужчины изменяют своим возлюбленным, которые об этом даже не догадываются.Стоит отметить, что телеведущая испытала на себе подобное отношение с нынешним супругом Курбаном Омаровым. Дело в том, что пару лет назад Бородина обнародовала подробности семейной жизни и обвинила мужа в изменах. Более того, бизнесмен завел любовницу, когда ведущей оставалось всего лишь 2 недели до родов. Со временем Бородина смогла простить неверность Омарова ради сохранения брака, но предательство до сих пор не забывает.