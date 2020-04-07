Ксения Бородина откровенно высказалась об изменах
Ксения Бородина решила поделиться с фанатами своими мыслями по поводу измен. Телеведущая откровенно высказалась о собственном горьком опыте и дала несколько советов женщинам.
Многие подписчики Ксении Бородиной в соцсети Instagram считают своего кумира специалистом по созданию здоровых отношений. Недавно поклонники спросили шоувумен, может ли беременная женщина простить измену собственному супругу. Бородина сообщила, что в этом плане однозначного ответа нет, но жить и терпеть регулярную неверность не станет любой здравомыслящий человек. Звезда отметила, что многие мужчины изменяют своим возлюбленным, которые об этом даже не догадываются.
Стоит отметить, что телеведущая испытала на себе подобное отношение с нынешним супругом Курбаном Омаровым. Дело в том, что пару лет назад Бородина обнародовала подробности семейной жизни и обвинила мужа в изменах. Более того, бизнесмен завел любовницу, когда ведущей оставалось всего лишь 2 недели до родов. Со временем Бородина смогла простить неверность Омарова ради сохранения брака, но предательство до сих пор не забывает.
Многие подписчики Ксении Бородиной в соцсети Instagram считают своего кумира специалистом по созданию здоровых отношений. Недавно поклонники спросили шоувумен, может ли беременная женщина простить измену собственному супругу. Бородина сообщила, что в этом плане однозначного ответа нет, но жить и терпеть регулярную неверность не станет любой здравомыслящий человек. Звезда отметила, что многие мужчины изменяют своим возлюбленным, которые об этом даже не догадываются.
Стоит отметить, что телеведущая испытала на себе подобное отношение с нынешним супругом Курбаном Омаровым. Дело в том, что пару лет назад Бородина обнародовала подробности семейной жизни и обвинила мужа в изменах. Более того, бизнесмен завел любовницу, когда ведущей оставалось всего лишь 2 недели до родов. Со временем Бородина смогла простить неверность Омарова ради сохранения брака, но предательство до сих пор не забывает.