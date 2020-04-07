АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперт дала 5 советов по упрощению домашнего…
EUR 82.63 USD 76.41
Курс валют на 07.04.2020

Ксения Бородина откровенно высказалась об изменах

Ксения Бородина решила поделиться с фанатами своими мыслями по поводу измен. Телеведущая откровенно высказалась о собственном горьком опыте и дала несколько советов женщинам.

Многие подписчики Ксении Бородиной в соцсети Instagram считают своего кумира специалистом по созданию здоровых отношений. Недавно поклонники спросили шоувумен, может ли беременная женщина простить измену собственному супругу. Бородина сообщила, что в этом плане однозначного ответа нет, но жить и терпеть регулярную неверность не станет любой здравомыслящий человек. Звезда отметила, что многие мужчины изменяют своим возлюбленным, которые об этом даже не догадываются.

Стоит отметить, что телеведущая испытала на себе подобное отношение с нынешним супругом Курбаном Омаровым. Дело в том, что пару лет назад Бородина обнародовала подробности семейной жизни и обвинила мужа в изменах. Более того, бизнесмен завел любовницу, когда ведущей оставалось всего лишь 2 недели до родов. Со временем Бородина смогла простить неверность Омарова ради сохранения брака, но предательство до сих пор не забывает.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Краснодарский авиаполк пополнился новыми…
У Маргариты Симоньян отошли воды в администрации президента, но она смогла досидеть до конца…
Ученые обнаружили эффективное природное лекарство от…
У Алёны Савкиной резко ухудшилось самочувствие после посещения находящегося на карантине Ильи…
Ксения Бородина откровенно высказалась об…
Последние новости о коронавирусе: Количество зараженных в РФ увеличилось до…
Девушка Джеймса Бонда Онор Блэкман скончалась в возрасте 94…
Lada Priora без пробега выставили на продажу по цене новой…
Максиму Фадееву предложили стать преподавателем по вокалу в одном из Московских…
В Китае впервые с января не зарегистрировано ни одной жертвы…
Первая супруга Дмитрия Тарасова Оксана Пономаренко: «До сих пор алиментов не поступало. С дочерью он виделся в последний раз…
Врач оценил эффективность перчаток для защиты от…
Филипп Киркоров о своем первом сексе: «Это было…
Redmi выпустила топовый смартфон K30 Pro Zoom…
"Слёзы на глазах": Ирина Круг почтила память мужа Михаила Круга в день его…
Мария Порошина расплакалась из-за слов Николая Цискаридзе о ее покойной…
Трамп подписал указ о праве США на коммерческую добычу ресурсов на…
Иосиф Оганесян: «Я не ценю поддержку свой любимой и это мой самый главный…
«Девушка без комплексов»: Экс-солистка группы «Серебро» Полина Фаворская поделилась откровенным…
McLaren оценил новый 765LT в 358 тыс.…
Участник "Дом-2" Степан Меньщиков проводит карантин на "райских" Сейшелах и получат ежемесячный…
После расставания с Миленой Безбородовой Алексей Безус заявил, что не сможет полюбить еще…
Врач-гериат Надежда Рунихина напомнила правила безопасности во время посещения пожилых людей на…
Максим Виторган питается в период карантина икрой, пастой и…
Специалисты Роскачества составили рейтинг новых…
"Она дома и температуры даже нет": Евгений Гор опроверг госпитализацию Надежды…
В России продукты питания могут подорожать до…
Никита Малинин три месяца назад похоронил мать Инну…
Просмотреть все новости