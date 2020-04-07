"Слёзы на глазах": Ирина Круг почтила память мужа Михаила Круга в день его рождения

Ирина Круг опубликовала архивное видео, на котором запечатлен фрагмент телепередачи, посвященной Михаилу Кругу. На кадрах сын знаменитостей Александр говорит о том, что не умеет петь. В комментарии Ирина Круг написала, что сегодня у Михаила Круга день рождения и ему могло бы исполниться 58 лет. Певица добавила, что супруг навсегда остался в ее памяти. В конце своей публикации возлюбленная покойного певца написала: "Любим, очень. Слёзы на глазах и только одни воспоминания. С днём рождения, родной".Подписчики почтили память Михаила Круга. Они отметили, что певец был великим человеком, а его композиции всегда будут звучать в их сердцах. Многие назвали исполнителя "королем русского шансона", который всегда был за справедливость. Ролик Ирины Круг за час просмотрели более 46 000 пользователей Сети.