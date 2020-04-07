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"Слёзы на глазах": Ирина Круг почтила память мужа Михаила Круга в день его рождения

Ирина Круг почтила память своего покойного мужа и исполнителя Михаила Круга в день его рождения. В своем Instagram певица сообщила, что у нее остались одни воспоминая о возлюбленном, из-за этого постоянно наворачиваются слезы на глаза.

Ирина Круг опубликовала архивное видео, на котором запечатлен фрагмент телепередачи, посвященной Михаилу Кругу. На кадрах сын знаменитостей Александр говорит о том, что не умеет петь. В комментарии Ирина Круг написала, что сегодня у Михаила Круга день рождения и ему могло бы исполниться 58 лет. Певица добавила, что супруг навсегда остался в ее памяти. В конце своей публикации возлюбленная покойного певца написала: "Любим, очень. Слёзы на глазах и только одни воспоминания. С днём рождения, родной".

Подписчики почтили память Михаила Круга. Они отметили, что певец был великим человеком, а его композиции всегда будут звучать в их сердцах. Многие назвали исполнителя "королем русского шансона", который всегда был за справедливость. Ролик Ирины Круг за час просмотрели более 46 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:11

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