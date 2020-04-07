"Слёзы на глазах": Ирина Круг почтила память мужа Михаила Круга в день его рождения
Ирина Круг почтила память своего покойного мужа и исполнителя Михаила Круга в день его рождения. В своем Instagram певица сообщила, что у нее остались одни воспоминая о возлюбленном, из-за этого постоянно наворачиваются слезы на глаза.
Ирина Круг опубликовала архивное видео, на котором запечатлен фрагмент телепередачи, посвященной Михаилу Кругу. На кадрах сын знаменитостей Александр говорит о том, что не умеет петь. В комментарии Ирина Круг написала, что сегодня у Михаила Круга день рождения и ему могло бы исполниться 58 лет. Певица добавила, что супруг навсегда остался в ее памяти. В конце своей публикации возлюбленная покойного певца написала: "Любим, очень. Слёзы на глазах и только одни воспоминания. С днём рождения, родной".
Подписчики почтили память Михаила Круга. Они отметили, что певец был великим человеком, а его композиции всегда будут звучать в их сердцах. Многие назвали исполнителя "королем русского шансона", который всегда был за справедливость. Ролик Ирины Круг за час просмотрели более 46 000 пользователей Сети.
Ирина Круг опубликовала архивное видео, на котором запечатлен фрагмент телепередачи, посвященной Михаилу Кругу. На кадрах сын знаменитостей Александр говорит о том, что не умеет петь. В комментарии Ирина Круг написала, что сегодня у Михаила Круга день рождения и ему могло бы исполниться 58 лет. Певица добавила, что супруг навсегда остался в ее памяти. В конце своей публикации возлюбленная покойного певца написала: "Любим, очень. Слёзы на глазах и только одни воспоминания. С днём рождения, родной".
Подписчики почтили память Михаила Круга. Они отметили, что певец был великим человеком, а его композиции всегда будут звучать в их сердцах. Многие назвали исполнителя "королем русского шансона", который всегда был за справедливость. Ролик Ирины Круг за час просмотрели более 46 000 пользователей Сети.