Lada Priora без пробега выставили на продажу по цене новой Vesta
Портал Авто.ру выставил на продажу Lada Priora без пробега, которая сошла с конвейера в 2018 году. Известно, что дилеры хотят реализовать автомобиль по цене новой Vesta.
Один из автомобильных дельцов в Республике Дагестан решил продать новейший Lada Priora в комплектации среднего класса Comfort Multimedia. Теперь автомобиль 2018 года выпуска, расположенный в Хасавюрте, можно приобрести за 750 тысяч рублей, что соответствует рекомендуемой стоимости Vesta. Владелец транспортного средства сообщает, что автомобилем почти не пользовались, на задних креслах еще сохранилась защитная пленка, а сама машина не вставала на учет в ГИБДД.
При этом, продавец не хотел увеличивать пробег "Приоры" и решил сфотографировать товар в собственном гараже. На данный момент показатели одометра остановились на отметке в 46 километров. Под капотом автомобиля покупатель может обнаружить 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 106 л.с. и 148 Н·м крутящего момента, который дополняется 5-диапазонной механической КПП. Известно, что классическая версия Priora выпускалась с 2007 по 2018 год и с тех пор пережила несколько модернизаций.
Один из автомобильных дельцов в Республике Дагестан решил продать новейший Lada Priora в комплектации среднего класса Comfort Multimedia. Теперь автомобиль 2018 года выпуска, расположенный в Хасавюрте, можно приобрести за 750 тысяч рублей, что соответствует рекомендуемой стоимости Vesta. Владелец транспортного средства сообщает, что автомобилем почти не пользовались, на задних креслах еще сохранилась защитная пленка, а сама машина не вставала на учет в ГИБДД.
При этом, продавец не хотел увеличивать пробег "Приоры" и решил сфотографировать товар в собственном гараже. На данный момент показатели одометра остановились на отметке в 46 километров. Под капотом автомобиля покупатель может обнаружить 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 106 л.с. и 148 Н·м крутящего момента, который дополняется 5-диапазонной механической КПП. Известно, что классическая версия Priora выпускалась с 2007 по 2018 год и с тех пор пережила несколько модернизаций.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:50