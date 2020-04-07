В Китае впервые с января не зарегистрировано ни одной жертвы коронавируса
В Китае врачи впервые с начала года не зарегистрировали ни одной новой жертвы коронавируса на территории материковой части страны. Ситуацию прокомментировал китайский госкомитет, специализирующийся на вопросах здравоохранения.
К 7 апреля, то есть за последние сутки, COVID-19 выявлен у 32 граждан. Все случаи ввезены в страну из других государств. Их суммарное число достигло 698. Медикам удалось вылечить 285 человек, но 21 пациент находится в очень тяжелом состоянии.
Всего на территории Китая болезнь диагностирована у 1242 человек. Состояние 211 заболевших медики назвали тяжелым. Число летальных исходов за весь период пандемии достигло 3331. Медики также наблюдают за 1033 инфицированными, у которых в течение инкубационного периода не проявились симптомы, передает «ПолитЭксперт».
К 7 апреля, то есть за последние сутки, COVID-19 выявлен у 32 граждан. Все случаи ввезены в страну из других государств. Их суммарное число достигло 698. Медикам удалось вылечить 285 человек, но 21 пациент находится в очень тяжелом состоянии.
Всего на территории Китая болезнь диагностирована у 1242 человек. Состояние 211 заболевших медики назвали тяжелым. Число летальных исходов за весь период пандемии достигло 3331. Медики также наблюдают за 1033 инфицированными, у которых в течение инкубационного периода не проявились симптомы, передает «ПолитЭксперт».
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:40