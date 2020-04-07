Первая супруга Дмитрия Тарасова Оксана Пономаренко: «До сих пор алиментов не поступало. С дочерью он виделся в последний раз летом»





Дмитрий Тарасов сообщил, что во время карантина не намерен покидать свою квартиру и выходить на улицу. По этой причине его старшая дочь Ангелина не сможет получить алименты от знаменитого отца. Футболист предпочёл не выходить из дома в банк, чтобы не заразиться коронавирусом, а на замечание пристава-исполнителя использовать для перевода денег онлайн-банк он пригрозил, что обнародует переписку с представительницей государственной власти. Бывшая супруга Тарасова отмечает, алименты она так и не дождалась.«До сих пор алиментов не поступало. С дочерью он также виделся в последний раз прошлым летом», - сообщила Оксана Пономаренко, экс-жена футболиста. При этом спортсмен больше времени уделяет младшим наследницам — Милане и Еве. Недавно Анастасия Костенко показала дом площадью 1000 кв. м. Правда, адвокат Тарасова утверждает, то особняк находится в ипотеке. Представительница футболиста отмечает, зарплата в ФК «Рубин» составляет 500 тысяч рублей, в то время как алименты составляют 400 тысяч. Попробовать снизить платеж в 5 раз спортсмен не может, так как из-за карантина суды закрылись.