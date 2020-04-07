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Redmi выпустила топовый смартфон K30 Pro Zoom Edition

Сегодня компания Redmi представила на рынке Китая топовый смартфон K30 Pro Zoom Edition. Мощное устройство получило комплектацию с 12 Гб оперативной памяти.

Кроме 12 Гб ОЗУ LPDDR5, обновленный Redmi K30 Pro Zoom Edition получил 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, 6,67-дюймовый экран Full HD+ b производительный чипсет Snapdragon 865. Продукт оснащается системой Snapdragon X55, которая поддерживает подключение 5G. Что касается других характеристик, то они не претерпели существенных изменений. Стать обладателем топовой конфигурации китайской модели можно за 635 долларов.

Стоит отметить, что Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom Edition в первозданном виде начали производить лишь на прошедшей неделе. Тогда комплектация смартфона включала в себя 6 ГБ оперативной и 128 ГБ памяти на жестком диске, AMOLED-экран E3 с HDR10+, 4-модульную камеру на 64, 20, 13 и 8 Мп систему оптической стабилизации, 3-кратный аналоговый и 30-кратный альтернативный зум, а также батарея на 4700 мА·ч с технологией быстрой зарядки на 33 ватт. Тогда Redmi K30 Pro Zoom Edition имел ценник в 425 долларов.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:14

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