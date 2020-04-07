Филипп Киркоров о своем первом сексе: «Это было ужасно»





Филипп Киркоров в период карантина пребывает на самоизоляции. Однако часто в своем микроблоге в социальной сети Instagram беседует в онлайн-формате с коллегами по сцене. Недавно поп-король провел прямой эфир с Ольгой Поляковой, в ходе которого она спросила исполнителя о его первом поцелуе. На этот вопрос музыкант сообщил о своем первом интиме, рассказав что «это было ужасно, жуткая и страшная история, практически фильм ужасов». Однако добавил, хорошо, что Полякова спросила его не об этом, и продолжил свой рассказ истории первого поцелуя.Случился он в девятом классе во время свидания с девушкой по имени Марина, которой позже артист даже посвятил одноименную песню. Однако ему нравилась Таня из соседнего подъезда, но она выбрала другого мальчика, поэтому артист пошел на свидание с Мариной, после которого они больше не встречались. Певец поделился, что ему было скучно с этой девушкой на свидании, после чего он понял, что не является «парным шелкопрядом».