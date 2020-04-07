Трамп подписал указ о праве США на коммерческую добычу ресурсов на Луне
США получили право вести коммерческую добычу ресурсов на Луне и осваивать другие космические тела. Указ, подписанный президентом Дональдом Трампом, опубликован в открытом доступе на официальном сайте Белого дома.
США не собираются делить космическое пространство с другими странами. Власти планируют присвоить себе уникальную возможность завладеть лунными ресурсами, необходимым человечеству.
Трамп своим указом призвал частные компании стремиться к участию в программах освоения космических ресурсов. Президент не намерен признавать подписанное в 1979 году соглашение Генассамблеи ООН, в котором прописана деятельность людей на Луне. Вместо этого Вашингтон хочет препятствовать всем попыткам назвать документ выражением международного права, передает «Слово и Дело».
США не собираются делить космическое пространство с другими странами. Власти планируют присвоить себе уникальную возможность завладеть лунными ресурсами, необходимым человечеству.
Трамп своим указом призвал частные компании стремиться к участию в программах освоения космических ресурсов. Президент не намерен признавать подписанное в 1979 году соглашение Генассамблеи ООН, в котором прописана деятельность людей на Луне. Вместо этого Вашингтон хочет препятствовать всем попыткам назвать документ выражением международного права, передает «Слово и Дело».
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:00