Иосиф Оганесян: «Я не ценю поддержку свой любимой и это мой самый главный минус»

Иосиф Оганесян опубликовал свадебную фотографию, на которой запечатлен он, Александра Черно и его родители. В комментарии участник проекта «Дом-2» написал, что на снимке его самые любимые и дорогие люди, которые никогда не предадут. Иосиф Оганесян отметил, что его можно выставлять в любом неприятном контексте, но он честен перед собой и своих близких никогда не предаст. Также участник реалити-шоу добавил: «У меня много минусов, но самый главный минус, что я не ценю поддержку свой любимой».Возлюбленный Александры Черно признался, что он ранимый, очень обидчивый, а иногда сентиментальный и с этим ничего не может поделать. Также участник «Дом-2» жалеет, что иногда подпускает друзей слишком близко, в результате его предают. В конце своей публикации Иосиф Оганесян выразил надежду, что со временем он станет черствее и будет относиться к людям так же, как они относятся к нему.