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После расставания с Миленой Безбородовой Алексей Безус заявил, что не сможет полюбить еще раз

После расставания с Миленой Безбородовой Алексей Безус закрыл свой аккаунт в Instagram. Сегодня в социальной сети участник «Дом-2» заявил, что не сможет полюбить еще раз.

Пара Милены Безбородовой и Алексея Безуса являлась одной из самых скандальных на проекте «Дом-2». Участники реалити-шоу часто расставались и через несколько дней опять мерились. Но недавно Алексей Безус заявил, что не любит Милену Безбородову, после чего девушку выгнали за ворота. Сегодня участник «Дом-2» опубликовал новую фотографию, сделанную возле водопада. В комментарии к публикации он написал, что не знает о том, что будет дальше. Алексей Безус сомневается, сможет ли полюбить еще раз. Также он написал: «Я знаю, что характер у меня в отношениях тяжелый и я очень требовательный, и далеко не каждая девушка смогла бы со мной жить».

В конце публикации Алексей Безус сообщил, что в отношениях должно быть так, как он скажет. Также участник «Дом-2» добавил, что лучше будет один, чем отступится от своих правил и принципов.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:32

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