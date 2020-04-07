«Девушка без комплексов»: Экс-солистка группы «Серебро» Полина Фаворская поделилась откровенным снимком
Экс-солистка группы «Серебро» Полина Фаворская, начавшая недавно сольную карьеру, в период карантина пребывает на самоизоляции. Артистка в своем микроблоге в социальной сети Instagram часто публикует свои откровенные снимки.
Полина Фаворская в своем микроблоге опубликовала фотографию, на которой позирует полуобнаженной. Артистка надела черные чулки и кожаный плащ, под которым можно заметить топ или бюстгальтер. В период съемки исполнительница зажигает сигарету, расположенную у нее в руках. Снимок сделан в черно-белых тонах. Певица предстала в привычном для себя небрежном и растрепанном стиле, отметив в описании под публикацией, что она «гуляет».
Поклонники певицы умилились откровенностью и смелостью фотографии. В комментариях они восторгались: «Шикарный образ», «Какая классная», «Ты девушка без комплексов, молодец».
Полина Фаворская в своем микроблоге опубликовала фотографию, на которой позирует полуобнаженной. Артистка надела черные чулки и кожаный плащ, под которым можно заметить топ или бюстгальтер. В период съемки исполнительница зажигает сигарету, расположенную у нее в руках. Снимок сделан в черно-белых тонах. Певица предстала в привычном для себя небрежном и растрепанном стиле, отметив в описании под публикацией, что она «гуляет».
Поклонники певицы умилились откровенностью и смелостью фотографии. В комментариях они восторгались: «Шикарный образ», «Какая классная», «Ты девушка без комплексов, молодец».