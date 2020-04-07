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Участник "Дом-2" Степан Меньщиков проводит карантин на "райских" Сейшелах и получат ежемесячный гонорар

Степану Меньщикову повезло перед началом пандемии уехать на съемки "Дом-2" на Сейшелах. Звезда реалити-шоу проводит карантин на "райских" островах и получат ежемесячный гонорар.

До недавнего времени Степан Меньщиков снимался в новых выпусках проекта "Дом-2" на Сейшелах, но теперь трансляцию шоу приостановили из-за пандемии коронавируса. Теперь телезвезда проводит время в самоизоляции, наполненной океаном, фруктами и жизнью на виллах. Более того, ему полагается ежемесячный гонорар размером в 150 тысяч рублей. Стоит отметить, что сейчас он находится на островах вместе со своей супругой Ангелиной.

Подобное положение является выгодным для Меньщикова, ведь на "большой земле" у него пропала работа: в то время как в России любые корпоративы и свадьбы отменились, на Сейшелах он получает стабильный заработок. А вот другим участникам "Дома-2", которые остались в Подмосковье, повезло намного меньше. Нескольким звездам шоу полагается чуть больше 100 тысяч рублей в месяц, а большая часть из них работает за довольно скромный гонорар – от 30 до 50 тысяч рублей.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:38

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