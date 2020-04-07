Врач-гериат Надежда Рунихина напомнила правила безопасности во время посещения пожилых людей на карантине

«Среди множества лучше выбирать те, в которых содержится кальций и витамин D. Недостаточное количество солнечного света, нужного для выработки витамина D, и физической активности во время карантина плохо сказываются на здоровье костей людей пожилого возраста в будущем, по этой причине они должны восполнять данный дефицит из продуктов питания», — сообщила медик.





Надежда Рунихина отметила, пожилым родственникам необходимо приобретать продукты питания, товары для дома и лекарства. Нужно позаботиться, чтобы запаса всего необходимого хватило на длительное время пребывания на самоизоляции.Во время посещения пожилых родственников необходимо придерживаться правил личной гигиены. Близкие контакты нужно исключить, должна быть дистанция 2 м. Покупки лучше оставить у двери. Так как во время карантина уменьшается активность, людям пожилого возраста необходимо порекомендовать заниматься физическими упражнениями. Для поддерживания организма в тонусе физической нагрузке необходимо уделять внимание минимум 150 минут в неделю. При наличии хронических заболеваний пожилым людям не стоит посещать врача, однако нужно не забывать выполнять все назначенные предписания. Родственникам необходимо постоянно связываться с людьми старшего поколения, чтобы в случае экстренной ситуации срочно обратиться к специалисту. К тому же необходимо позаботиться о безопасности внутри квартиры, поскольку получить травму можно и дома, а во время вспышки COVID-19 она может быть особенно опасна, сообщает «Российская газета».