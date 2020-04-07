В России продукты питания могут подорожать до 20%





Компании, занимающиеся поставками продуктов, уведомили торговые сети о возможном росте цен. Прайсы изменятся в течение следующих двух недель. Из-за колебаний курса валют ожидается удорожание рыбы, макарон, консервов, специй, чая, хлеба, кофе.Дмитрий Востриков, возглавляющий «Руспродсоюз», рассказал, что увеличение цен пройдет в два этапа, чтобы сгладить недовольство потребителей. ФАС утвердила новые прайсы, поэтому о спекуляции речь не идет.Представители АКОРТ рассказали о планах гипермаркетов продолжать сдерживать цены. Торговые сети отпустят ситуацию в случае резкого ослабления рубля или удорожания топлива. Если все поставщики договорятся об увеличении стоимости продуктов, то магазинам придется смириться и обновить ценники.