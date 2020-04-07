Специалисты Роскачества составили рейтинг новых смартфонов





Несмотря на пандемию коронавируса и падение курса национальной валюты, спрос на новые смартфоны среди жителей России вырос на 20% за последние месяцы. В Роскачестве говорят, что их новое исследование позволит покупателям выбрать качественный продукт. Их тесты в этот раз концентрировали внимание на производительности, конфиденциальности, автономности работы, связи и прочности 18 устройств. Результаты показали, что все гаджеты были надежными, среди которых отличилась гнущаяся новинка Samsung Galaxy S10+.На втором месте оказался iPhone 11, за которым восемь позиций заняли смартфоны все того же бренда Samsung. Что касается автономности работы, то здесь лидерами оказался флагман от Apple, Oppo A5 и Redmi 8. Самыми эффективными в защите личных данных пользователя стали Motorola G8 Plus и Huawei Mate 30 Pro. Они меньше других продуктов собирают информацию о владельце, тем самым минимизируя риски утечек. А вот самыми прочными девайсами Роскачество назвало Samsung A90, Huawei Mate 30 Pro и Samsung Galaxy S20.