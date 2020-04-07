Максим Виторган питается в период карантина икрой, пастой и вином

Максим Виторган во время самоизоляции не отказывает себе в деликатесах. Экс-супруг Ксении Собчак запечатлен за поеданием пасты и красной икры с бокалом белого вина в руках. В описании под снимком актер отметил, что «на сегодня можно заканчивать». Это фото вызвало у пользователей неоднозначную реакцию. Некоторые поклонники артиста стали ему завидовать, отметив: «Чтоб так все жили!». Другие подчеркнули, что Виторган на фоне вкусной еды с бокалом вина органично смотрится. «Красивый и вкусный натюрморт», - умилялись поклонники. Не удержалась от комментария и Олеся Судзиловская: «Ты смеешься?! Я только поприседала».Пользователи предположили, что так вкусно накормила актера его возлюбленная Нино Нинидзе. Ранее Максим Виторган поделился, что они пока проживают отдельно.