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Максим Виторган питается в период карантина икрой, пастой и вином

Максим Виторган на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал снимок, на котором продемонстрировал свой рацион во время карантина. В период самоизоляции актер питается пастой, икрой и вином.
Максим Виторган питается в период карантина икрой, пастой и вином

Максим Виторган во время самоизоляции не отказывает себе в деликатесах. Экс-супруг Ксении Собчак запечатлен за поеданием пасты и красной икры с бокалом белого вина в руках. В описании под снимком актер отметил, что «на сегодня можно заканчивать». Это фото вызвало у пользователей неоднозначную реакцию. Некоторые поклонники артиста стали ему завидовать, отметив: «Чтоб так все жили!». Другие подчеркнули, что Виторган на фоне вкусной еды с бокалом вина органично смотрится. «Красивый и вкусный натюрморт», - умилялись поклонники. Не удержалась от комментария и Олеся Судзиловская: «Ты смеешься?! Я только поприседала».

Пользователи предположили, что так вкусно накормила актера его возлюбленная Нино Нинидзе. Ранее Максим Виторган поделился, что они пока проживают отдельно.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 09:24

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