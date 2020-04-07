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Никита Малинин три месяца назад похоронил мать Инну Курочкину

Никита Малинин через Instagram нежно поздравил свою покойную мать с 60-летием. Певец рассказал, что Инна Курочкина умерла три месяца назад.
Никита Малинин три месяца назад похоронил мать Инну Курочкину

«Сегодня у моей мамы мог быть юбилей. К сожалению, праздновать мы не будем, поскольку ее больше с нами нет. Мама была человеком с огромным сердцем, научившим меня быть сильным, смелым, добрым, честным и любящим. Берегите родных при жизни!» - написал Малинин под серией архивных снимков с Курочкиной.

Фолловеров шокировала трагическая новость. Многие в комментариях пожелали матери артиста царствия небесного. К посту присоединились Андрей Разин, Саша Куцевол и мачеха Малинина Эмма.

Бывшая жена Александра Малинина при жизни входила в ансамбль «Поющие гитары». Супруг бросил ее, судя по слухам, ради Ольги Зарубиной. Отношения между ними нельзя назвать теплыми, артист так и не признал дочь Киру.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:00

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