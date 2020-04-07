АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперт дала 5 советов по упрощению домашнего…
EUR 82.63 USD 76.41
Курс валют на 07.04.2020

Врачи назвали главные ошибки, связанные с укреплением иммунитета

Текущая ситуация с распространением COVID-19 вынуждает многих россиян искать способы укрепить иммунитет. Врачи назвали главные ошибки, связанные с оздоровлением организма.

Медики говорят, что любые упражнения, продукты и пищевые добавки не способны эффективно укрепить организм от болезней. Чтобы избежать подобной ошибки, нужно поддерживать уже имеющийся иммунитет, а не пытаться улучшить его. Более того, многочисленные исследования не подтвердили полезность любых природных иммуномодуляторов. Дело в том, что у человека без хронических недугов защитные системы тела работают так, как нужно.

Клетки «запрограммированы» от природы идентифицировать и уничтожать различные патогены. Важно только следить, чтобы иммунитет не снижался и не действовал в чрезмерно активном режиме. Прежде всего необходимо избегать заражения любыми инфекциями, поддерживать гигиену, соблюдать социальную дистанцию, а также получать здоровый сон. Не лишним будет полноценная диета, насыщенная витаминами, минералами, белками и жиром, которую можно дополнять физической активностью.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Redmi выпустила топовый смартфон K30 Pro Zoom…
"Слёзы на глазах": Ирина Круг почтила память мужа Михаила Круга в день его…
Мария Порошина расплакалась из-за слов Николая Цискаридзе о ее покойной…
Трамп подписал указ о праве США на коммерческую добычу ресурсов на…
Иосиф Оганесян: «Я не ценю поддержку свой любимой и это мой самый главный…
«Девушка без комплексов»: Экс-солистка группы «Серебро» Полина Фаворская поделилась откровенным…
McLaren оценил новый 765LT в 358 тыс.…
Участник "Дом-2" Степан Меньщиков проводит карантин на "райских" Сейшелах и получат ежемесячный…
После расставания с Миленой Безбородовой Алексей Безус заявил, что не сможет полюбить еще…
Врач-гериат Надежда Рунихина напомнила правила безопасности во время посещения пожилых людей на…
Максим Виторган питается в период карантина икрой, пастой и…
Специалисты Роскачества составили рейтинг новых…
"Она дома и температуры даже нет": Евгений Гор опроверг госпитализацию Надежды…
В России продукты питания могут подорожать до…
Никита Малинин три месяца назад похоронил мать Инну…
Врачи назвали главные ошибки, связанные с укреплением…
Юморист Михаил Галустян сбрил бороду и запустил новый челлендж…
Ученые назвали предсказывающий смерть от коронавируса…
Максим Дунаевский не может жениться из-за…
Врач Евгений Комаровский призвал чаще заниматься сексом в период…
Евгения Медведева отреагировала на обвинение в намерении сменить…
Российские инженеры завершили модернизацию пушки 2С7М…
Жена Алека Болдуина Хилария Томас после двух выкидышей ждет пятого…
Ученые разработали "умный туалет" для отслеживания состояния здоровья…
Трамп попросил медицинские компании вылечить Джонсона от…
Российским авиакомпаниям разрешили во время пандемии перевозить грузы на борту…
"Я поняла, что нужно просто его отпустить": Елена Воробей рассказала об измене мужа Андрея…
Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет…
Просмотреть все новости