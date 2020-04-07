Врачи назвали главные ошибки, связанные с укреплением иммунитета





Медики говорят, что любые упражнения, продукты и пищевые добавки не способны эффективно укрепить организм от болезней. Чтобы избежать подобной ошибки, нужно поддерживать уже имеющийся иммунитет, а не пытаться улучшить его. Более того, многочисленные исследования не подтвердили полезность любых природных иммуномодуляторов. Дело в том, что у человека без хронических недугов защитные системы тела работают так, как нужно.Клетки «запрограммированы» от природы идентифицировать и уничтожать различные патогены. Важно только следить, чтобы иммунитет не снижался и не действовал в чрезмерно активном режиме. Прежде всего необходимо избегать заражения любыми инфекциями, поддерживать гигиену, соблюдать социальную дистанцию, а также получать здоровый сон. Не лишним будет полноценная диета, насыщенная витаминами, минералами, белками и жиром, которую можно дополнять физической активностью.